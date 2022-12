Denkmalschutz in Krefeld Gericht urteilt über Abriss von Hafen-Denkmal

Die entscheidende Runde im Denkmalstreit zwischen der Stadt Krefeld und den Unternehmern Frank und Jürgen Derda (Derda Verpackungs- und Logistik GmbH) steht bevor. Es geht um Abriss oder Erhalt der mehr als 100 Jahre alten, unter dem Namen Roters & Buddenberg bekannten Getreidemühle an der Einfahrt zum Hafen in direkter Nachbarschaft zur ebenfalls in die Denkmalliste aufgenommene Drehbrücke aus der Zeit des Jugendstils. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hat die seit Jahren anhängige Entscheidung unter dem Aktenzeichen 16 K 15682/17 nun terminiert. Am Mittwoch, 14. Dezember, tragen Kläger und Beklagte ihre Argumente vor.