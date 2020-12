Kostenpflichtiger Inhalt: Krefeld bietet psychosoziale Prozessbegleitung an : Gericht will Gewaltopfer besser betreuen

Bettina Hoenscher und Jennifer Peters (rechts) unterstützen Gewaltopfer als Prozessbegleiter der Justiz im Landgericht Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Opfer von Gewalttaten sind mitunter traumatisiert, oft aber geschockt, verängstigt oder verunsichert. Ein Teilnahme am Strafverfahren gegen die Täter bringt sie an Belastungsgrenzen. Dann benötigten sie Hilfe – die gibt es im Krefelder Gericht in Form der psychosozialen Prozessbegleitung.