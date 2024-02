Verfahren eingestellt 6000 Euro Geldbuße wegen Hehlerei mit E-Bikes

Am Krefelder Amtsgericht wurde jetzt das Verfahren gegen einen 42-jährigen Krefelder eingestellt. Er muss allerdings eine Geldauflage in Höhe von 6000 Euro – in zwei Raten von jeweils 3000 Euro – zahlen. Dem Mann war von der Staatsanwaltschaft unter anderem gewerbsmäßige Hehlerei vorgeworfen worden.