Wirtschaft in Krefeld : Genial! Firmen für Innovationen geehrt

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz (5.v.l.) überreichte die Auszeichnungen „Rheinland Genial“ an die Krefelder Preisträger (v.l.): Maria Barthels und Stephanie Holzmann von der Derichs GmbH, Mario Fullert und Rolf Aengenendt von der Lumino Licht Elektronik GmbH, Manuel Schweizer und Stefanie Kerpen von der Oceansafe GmbH sowie Frank Gerhardt von der VINN GmbH. Foto: IHK Mittlerer Niederrhein

Krefreld „Rheinland Genial“ – unter diesem Motto hat die Metropolregion Rheinland vier Krefelder Unternehmen mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

Die Metropolregion Rheinland hatte ihre Mitglieder, zu denen auch die Stadt Krefeld und der IHK Mittlerer Niederrhein gehören, aufgefordert, Unternehmen mit spannenden Innovationen zu nominieren. Gesucht wurden Innovationen aus den Bereichen Produkt- und Dienstleistungen, Umwelt, Service, Organisations- und Geschäftsmodelle sowie Soziales. Über die Preisträger hatte die Geschäftsführung der Metropolregion entschieden. „In unserem IHK-Bezirk gibt es zahlreiche Unternehmen mit unterschiedlichsten Innovationen, sodass uns die Auswahl nicht leichtgefallen ist“, erklärte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, bei der Preisübergabe in Krefeld. Die Awards gingen an die Derichs GmbH, die Lumino Licht Eletronik GmbH, Ocean Safe und VINN GMBH. Ulla Thönnissen, Geschäftsführerin Metropolregion Rheinland, sagte: „Mit unserem Preis möchten wir signalisieren, wie innovativ das Rheinland als Wirtschaftsstandort ist.“

Die Preisträger:

Die sprechende App für Blinde und Seehbehinderte im ÖPNV

Info Metropolregion Rheinland in Zahlen Der Verein Die Metropolregion Rheinland wurde 2017 gegründet. Ziel ist es, das Rheinland auf national, europäisch und global zu vertreten. Im Gebiet der Metropolregion leben 8,5 Millionen Menschen. Mitglieder Aachen, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Remscheid, Solingen, Wuppertal, die Kreise Euskirchen, Heinsberg, Kleve, Mettmann, Viersen, Wesel, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis, Städteregion Aachen, Landschaftsverband Rheinland, die Handwerkskammern Aachen, Düsseldorf, Köln, die IHK Aachen, Bonn/Rhein-Sieg, Düsseldorf, Duisburg-Wesel-Kleve, Köln, Mittlerer Niederrhein, Wuppertal-Solingen-Remscheid. Vorsitzender Thomas Geisel, Oberbürgermeister von Düsseldorf. Sitz des Vereins Köln.

Lumino Licht Elektronik GmbH: Um auch Sehbehinderten und Blinden die Teilhabe im ÖPNV zu erleichtern, hat sich die Lumino Licht Elektronik GmbH etwas Besonderes einfallen lassen und die sprechende App „DyFIS Talk“ entwickelt. Prinzipiell ermöglicht die App allen Nutzern relevante Fahrgastinformationen schnell und einfach abzurufen. Das Besondere: Sie unterstützt vollständig die Verwendung sogenannter Bedienungshilfen auf mobilen Endgeräten wie zum Beispiel Smartphones. Dadurch wird das Handling bedarfsgerecht angepasst, sodass sich die App intuitiv und nutzerfreundlich im wahrsten Sinne des Wortes blind bedienen lässt. Es stehen unter anderem Abfahrten, Fahrtverläufe sowie Echtzeit-Meldungen über Verspätungen oder Ausfälle zur Verfügung.

Ein weiteres Highlight ist die fahrtbegleitende Unterstützung, die frühzeitig auf das Erreichen der nächsten Haltestelle aufmerksam macht.

Textilien – haltbar und

100 Prozent biologisch abbaubar

Oceansafe GmbH: Wo keine toxischen Inhaltsstoffe hineinkommen, kommen auch keine raus – diesem Grundsatz folgend, entwickelt die OceanSafe GmbH Produkte, die zu 100 Prozent biologisch abbaubar sind. Ein geschlossener biologischer Kreislauf nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip Certified Gold ist gewährleistet. OceanSafe soll das Qualitätssiegel im Bereich der nachhaltigen Textilindustrie werden. Die Tatsache, dass immer mehr Polyester und bei den Naturfasern Additive eingesetzt werden, die beim Waschen in den Wasserkreislauf gelangen und dort für Hunderte von Jahren bleiben, will OceanSafe nicht mitverantworten. Das Sortiment des Unternehmens umfasst synthetische Fasern auf Petrochemie-Basis und Biomasse, Naturfasern (auch aus deutschem biologischem Hanf), Baumwolle, Leinen und Konfektionszubehör. Alle Produkte sind biologisch abbaubar und sicher für den biologischen Kreislauf. Noch stecken die OceanSafe-Produkte hauptsächlich in Heimtextilien.

Die OceanSafe GmbH sorgt mit ihrer Entwicklung von schadstofffreien Textilien für einen nachhaltigen positiven Effekt für Mensch und Umwelt.

Die App für alles: Wie Hotelgäste ihr Zimmer steuern können

VINN GmbH: Der Gast von heute ist digital aufgestellt – und das erwartet er zunehmend auch von dem Hotel, in dem er während einer Geschäftsreise oder eines Urlaubs gastiert. Die VINN GmbH bietet zukunftsweisende, individuell anpassbare IT-Technologielösungen für die Hotellerie an. Ein modulares System bildet die Basis für ein konsequent personalisiertes Gästemanagement und für eine Digitalisierung aller Services. So entwickelt das Unternehmen die Software-Plattform VINN Engine, in der alle IP-fähigen Daten unter anderem aus der Technischen Gebäude-Ausrüstung und den hotelspezifischen fragmentierten Software-Lösungen zusammengeführt, ausgewertet und wieder zurückgeschrieben werden können.

Mit der App VINN Cockpit kann der Gast dann individuelle Präferenzen wie den automatischen Internetzugang oder die bevorzugte Zimmertemperatur einstellen. Der Check-in/Check-out wird ebenso wie das mobile Bezahlen, ein digitaler Schlüssel und viele weitere Services abgebildet. Durch die Vernetzung mit dem Gast im Mittelpunkt kann somit auch das Gebäude energetisch optimal und automatisch gesteuert werden.

VINN- Produkte wurden bereits in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten in mehr als 80.000 Hotel-Gästezimmern installiert. Die Produkte für den digitalen Rundum-Service bieten einen Mehrwert für Hotel und Gast – die Zufriedenheit der Gäste wird ebenso gesteigert wie die Wirtschaftlichkeit im Unternehmen.

Wie man Maschinen ohne Berührung reinigen kann