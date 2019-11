Römer in Krefeld : Gelleps Laternen tragen nun Goldhelm

Die Laternen an der Düsseldorfer Straße in Gellep zieren jetzt symbolische Goldhelme. Zur Einweihung sorgte eine Römergruppe aus Lank für historisches Flair. Es freuten sich (v.l.): Thomas Baumeister, Gregor Roosen, Kurt Hartwisch und Ulrich Felzmann. Foto: Fabian Kamp/fabian kamp

Krefeld Der Gelleper Bürgerverein ist entschlossen, die reiche römische und mittelalterliche Geschichte des Ortes sichtbar zu machen. Erste Aktion: Die Laternen wurden mit Goldhelm-Imitaten versehen.

Am Samstag feierte der Verein sein jüngstes Projekt „ Aktion Goldhelm“. Eine Nachbildung des bekannten Helms des Frankenfürsten Arpvar aus dem 6. Jahrhundert ziert nun insgesamt neun Laternenmasten auf der westlichen Seite die Düsseldorfer Straße. Über eine Strecke von knapp zwei Kilometern sollen so Besucher wie auch Anwohner an die Römer- und Frankenzeit erinnert werden. „Wir möchten mit unserem Tun und Handeln den Menschen in Gellep-Stratum das Gefühl geben, dass nicht die Probleme des Hafens und der damit verbundenen Verkehre sowie Emissions- und Immissionsbelastungen den Alltag beherrschen. Wir möchten, dass die Gellep-Stratumer stolz auf ihr historisches Erbe sind und durch unsere Aktionen immer wieder daran erinnert werden“, erklärt der Vorsitzende des Bürgervereins, Gregor Roosen.