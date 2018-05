Krefeld: Geismühle: Mit frischem Blitzschutz in die Saison

Krefeld Die Mühlenspechte laden wieder zu Führungen ein. Wichtiges Datum: der Mühlentag an Pfingstmontag.

Blitzschutz ist nicht alles, aber ohne Blitzschutz ist schnell mal alles nichts: Mit dem beruhigenden Gefühl, den Blitzableiter der Geismühle repariert zu haben, gehen die Mitglieder des "Bauverein Geismühle" - oder wie sie sich lieber nennen: die Oppumer Mühlenspechte - in die neue Saison. "Wir bieten wieder von Mai bis Oktober an jedem 1. und 3. Sonntag von 14 bis 17 Uhr Führungen an", erklärt Willi Hanenberg als Vize-Vorsitzender für den Verein.

Die Mühle wurde in den vergangenen Monaten gesichtet, gewachst, gereinigt und gepflegt - besonderen Dank richtet Verein an die Firma Wettingfeld für Hilfe bei den Reparaturarbeiten des Blitzschutzes. Ein besonderer Tag im Jahreskalender der Mühlenfreunde ist der Deutsche Mühlentag an Pfingstmontag. "An diesem Tag findet ab 11 Uhr traditionell der ökumenische Gottesdienst im Schatten der Geismühle statt", berichtet Hanenberg. "Nach dem Gottesdienst ist die Mühle kostenfrei für die Besucher geöffnet. Sollte uns der Wind in den nächsten Wochen gnädig sein, können wir auch wieder Getreide zu Mehl verarbeiten, und dann gibt es gegen eine Spende unser leckeres Mühlenbrot." Bei gutem Wetter bietet die Raststätte Geismühle Gegrilltes, Kaffee und Kuchen an. Während der Saison können Interessierte nicht nur an jedem ersten und dritten Sonntag das Denkmal besichtigen. Gruppen oder Familien können die Mühle, ihre Geschichte und Funktionsweise auch bei Sonderführungen kennenlernen.