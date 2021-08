Städtebau in Krefeld : Gegen Hitze: SPD und Grüne fordern Pflanzkübel für Karlsplatz

Krefeld Der Platz vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum soll grüner und schattiger werden. Das Projekt kann mit Fördergeld finanziert werden – wenn die Stadt schnell handelt.

Wahrscheinlich wird der neu gestaltete Karlsplatz vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum noch in diesem Jahr um Blumenkübel ergänzt, um den Platz stärker zu verschatten und grüner erscheinen zu lassen. In einem gemeinsamen Antrag für die Sitzung der Bezirksvertretung (BZV) Mitte am 31. August regen SPD und Grüne an, auf dem Platz mobile Pflanzkübel aus Bio-Verbundstoffen mit Bewässerungssystem zu installieren. Der Antrag greift die Kritik auf, der Platz sei zu kahl und entwickele bei Sonnenschein zu viel Hitze. Der Antrag hat gute Chancen, auch im Rat verabschiedet zu werden, da SPD und Grüne mit der FDP zusammen eine Mehrheit verfügen. Die BZV hat lediglich ein Vorschlagsrecht.