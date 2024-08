Große Aktion der Polizei Krefeld Gegen Diebstahl: Polizei rät, das Fahrrad registrieren zu lassen

Laut Zahlen des Bundesverbands der Versicherer wurden in Deutschland in den vergangenen Jahren je rund 150.000 versicherte Fahrräder gestohlen. Die Polizei spricht deutschlandweit von etwa 264.000 entwendeten Fahrrädern ob versichert oder nicht. Das entspreche einer Steigerung von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wichtig aber auch: Die Zahl dürfte nicht die tatsächlichen Zahlen abdecken, da viele Opfer nicht an den Erfolg einer Anzeige glauben und so auf eine solche verzichten. Die Dunkelziffer dürfte also, so gibt auch die Polizei an, groß sein. Und auch in Krefeld greift dieser Trend. So wurden im Jahr 2022 1873 Räder in Krefeld gestohlen. Ein Jahr zuvor waren es gar noch 68 mehr. In den vorangegangenen Jahren aber waren es jeweils unter 1400 Räder im Jahr.