Zweithöchster Geburtenanstieg im Land Gegen den NRW-Trend – Baby-Boom in Krefeld

In der Seidenstadt werden wieder mehr Kinder geboren. Dafür gibt es viel Gründe. Die Bundesanstalt für politische Bildung hat über die Ursachen der Geburtenentwicklung die Information Nummer 350/2022 herausgegeben. Darin wird das Thema von allen Seiten wissenschaftlich beleuchtet. Prägnanter sind da Ergebnisse aus Umfragen, die das Online-Magazin Gofeminin der Funke Medien-Gruppe zusammenfasst: Die Befragten führen vor allem emotionale Gründe für eigene Kinder an. Auf Platz eins und zwei der Gründe für Nachwuchs: Kinder brächten Freude in den Alltag und das Leben (64 Prozent), und Eltern erlebten mit Kindern mehr (64 Prozent). Sechs von zehn Frauen und Männern erklärten, dass Kinder dem Leben einen (tieferen) Sinn gäben (61 Prozent). Und knapp die Hälfte (44 Prozent) sähen eigene Kinder als Zeichen der Liebe zum Partner (44 Prozent). 65 Prozent der Frauen und 59 Prozent der Männer sei es wichtig, etwas von sich weiterzugeben und zu sehen, wie ihre Gene weiterlebten.