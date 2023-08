Interview International gefeierter Blues-Musiker Bad Temper Joe gastiert in Krefeld

Bad Temper Joe gehört zu den aktuell spannendsten Blues-Musikern Deutschlands, der auch international viel Anerkennung erfährt. Am liebsten spielt der gebürtige Bielefelder den klassischen Delta-Blues, wie er von frühen Genre-Pionieren wie Howlin‘ Wolf, Muddy Waters oder Lightnin‘ Hopkins vor rund 100 Jahren aus den Sümpfen und Baumwollfeldern des amerikanischen Südens in die Spelunken, Bars und Clubs der US-Metropolen verfrachtet wurde. Ende letzten Jahres hat der charmant-mürrische Bluesbarde sein neues Album ‚Glitter & Blues‘ veröffentlicht, das stärker die akustische Seite des Musikers offenbart. Jetzt ist der aktuelle Preisträger der German Blues Challenge damit auf Tournee und gastiert am Samstag, 26. August, ab 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr), in der Bierle Kulturwerkstatt im Grünen (Nieper Straße 138). Zuvor gab uns Bad Temper Joe ein Interview: