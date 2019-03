Gefahreneinsatz in Krefeld: Bewohner entdecken zwei Kilogramm Quecksilber in „Opas Keller“

In Schutzanzügen kümmerte sich die Feuerwehr um die Beseitigung des ausgelaufenen Quecksilbers in Tackheide. Foto: samla.de

Krefeld Die Spezialisten der Feuerwehr mussten am Dienstag einen giftigen Fund in einem Wohnhaus sichern. Ein Notarzt und der Rettungsdienst untersuchten die Bewohner. Für sie gab es Entwarnung.

Ein überraschender Fund aus „Opas Gerümpelkeller“ löste am Dienstag einen Einsatz der Feuerwehr aus. Beim Aufräumen hatten Bewohner eines Einfamilienhauses einen Behälter mit Quecksilber entdeckt. Ein Viertel des giftigen Schwermetalls lief dabei aus einem Gefäß mit zwei Kilogramm Inhalt aus. Quecksilberdämpfe sind giftig und gefährlich. Die Feuerwehr erkundete die Lage im Keller des Wohnhauses „Zur alten Schmiede“ in Tackheide mit Chemikalienschutzanzügen und gab Entwarnung: Die Gefahr der Ausbreitung des Quecksilbers konnte ausgeschlossen werden.

Die Bewohner des Hauses waren nach einer ersten Einschätzung des Rettungsdienstes unverletzt. Die Feuerwehr nahm das ausgelaufene Quecksilber in einen geeigneten Behälter auf und gab es zur Entsorgung an eine Fachfirma weiter. Aus welcher Quelle das Quecksilber stammt und zu welchem Zweck es in einem Wohnhaus gelagert worden war, konnte die Feuerwehr am Dienstag noch nicht beantworten.