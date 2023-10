Kolumne KR wie Krefeld Was uns Geschichte flüstert

Ein bisschen Freiheitspathos darf es also sein in Krefeld in diesen Tagen, ein bisschen belebender Atem der Geschichte lüftet Geist und Seele. Krefeld hat den Mennoniten, den Oraniern und selbst den Quäkern, die aus der Stadt geflohen sind, weil sie sich nicht frei genug fühlten, mehr zu verdanken als Seidenindustrie und Wohlstand. Wenn wir bei Trost und Vernunft sind, wenn wir uns erinnern an die Sehnsucht nach Freiheit und den Mut, sie zu befördern, wenn wir uns auch an die Niederlagen und Katastrophen in Zeiten, in denen diese Freiheit zuschanden wurde, erinnern, dann klärt sich manches: Was trägt und was nicht. Enge, Rassismus, aggressiver Nationalismus, Abschottung gegen die Welt, dumpfe Ressentiments bringen niemanden weiter. Es ist der Ernst, mit dem Mennoniten und Quäker Freiheit suchten, der Gutes hervorbringt.