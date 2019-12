Der Stadtrat beschließt Gebührensatzungen : Gebühren steigen: Bürger müssen mehr zahlen

Die GSAK sammelt in Krefeld den Abfall ein und transportiert ihn zur Entsorgung in der Müllverbrennung in Elfrath. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Krefeld wird seinem Ruf als Stadt mit überdurchschnittlich hohen Gebühren weiterhin gerecht: Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung eine weitere Erhöhung der Abgaben für diverse Leistungen beschlossen. Dazu zählen unter anderem Abfall- und Straßenreinigungsgebühren.

Die Höhe der Gebühren ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die Abgaben haben sich über die Nebenkostenabrechnung zu einer Art zweiter Miete entwickelt. Gebühren verteuern das Wohnen. Widersprüche sind in der Regel erfolglos. Der Gesetzgeber hat bereits vor Jahren eingeführt, dass Bürger den Weg zu den Verwaltungsgerichten nehmen müssen, um fehlerhafte Gebührenkalkulationen zu korrigieren. Zu viel gezahltes Geld bekommt nur der erfolgreiche Kläger zurück. Die Stadt Krefeld hat sich in der Vergangenheit in dieser Hinsicht mehrfach unrühmlich hervorgetan. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am Donnerstag die neuen Gebührensatzungen für 2020 beschlossen.

Die Gebühren für alle Gefäßgrößen und Abfuhrmodalitäten steigen in 2020. Für die kleinste Einheit, die 60-Liter-Tonne, steigt die Jahresgebühr von 119,28 auf 128,40 Euro, für das größte Gefäß, den 5000 Liter Unterflurbehälter, von 13.940,40 auf 14.780,64 Euro. Die auf die einzelnen Tonnengrößen und Abfuhrrhythmen umzulegenden Kosten in der Kalkulation betragen 38,520 Millionen Euro. Weil die Stadt beziehungsweise Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) in den Vorjahren zu viel Gebühren – eine so genannte Überdeckung – eingenommen hat, reduziert sich die Summe auf 34,062 Millionen Euro. Durchschnittlich steigen die Abfallgebühren um 6,82 Prozent.

Info Rechtsgrundlage zur Berechnung der Gebühren Die Kommunalabgabengesetze (KAG) der Länder sind neben den Bundesgesetzen (Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz) die wichtigste Rechtsgrundlage für die Einnahmen der Städte und Gemeinden. Kommunalabgabengesetze regeln vor allem den Erlass von kommunalen Abgabensatzungen, das Steuerfindungsrecht, die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und von Beiträgen, die von Gemeinden und Landkreisen erhoben werden. Historisch ist vor allem das Preußische Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 wichtig. Mit diesem Gesetz wurden die Gemeindefinanzen neu geordnet und den Kommunen die Gewerbesteuer und Grundsteuer als Haupteinnahmequellen zugewiesen. (Quelle: Wikipedia)

Die Straßenreinigungsgebühren für alle Straßenarten in allen Stadtgebieten steigen für jeden Frontmeter des Grundstücks. Der KBK unterscheidet nach Anliegerstraßen, Straßen mit innerörtlicher Bedeutung und Straßen mit überörtlicher Bedeutung, dementsprechend werden zwischen 100 und 80 Prozent der zu berücksichtigenden anfallenden Kosten eingerechnet. Die werden je nach Lage der Straßen im Stadtgebiet noch einmal in sieben Kategorien gestaffelt. Die Gebührenhöhe erstreckt sich demnach von 70,21 Euro (statt 68,60 Euro) jährlich pro Meter für Grundstücke an Anliegerstraßen der Kategorie I bis zu 2,41 Euro (statt 2,35 Euro) für Straßen mit überörtlicher Bedeutung der Kategorie VII. Auch zur Ermittlung der neuen Sätze für 2020 hat der KBK Überdeckungen der Vorjahre in Höhe von 465.000 Euro einberechnet. Da eine Rechtsvorschrift entfallen ist, nach der pauschal 25 Prozent der Kosten für die Reinigung öffentlicher Plätze und Flächen von den Gesamtkosten abzuziehen sind, hat der KBK einen neuen Satz für Krefeld ermittelt. Der ist mit 18,53 niedriger als 25 Prozent festgesetzt. Das heißt, der von den gebührenzahlenden Bürgern zu übernehmende Anteil ist größer als früher. Insgesamt listet der KBK Kosten in Höhe von 10,028 Millionen Euro auf, von denen 7,705 Millionen Euro gebührenrelevant sind.

Auch die sowieso schon über dem Landesdurchschnitt liegenden Friedhofsgebühren sind in nahezu allen Kategorien noch einmal gestiegen. Die Sargbestattung für Erwachsene kostet 2020 statt 977 Euro nunmehr 1011 Euro Gebühren, die Urnenbestattung statt 323 in Zukunft 330 Euro. Die Kosten sind mit 6,023 Millionen Euro nahezu konstant geblieben. Die Erhöhung entsteht durch die Annahme, dass es zu weniger Bestattungen kommen wird.

Der KBK musste nach aktueller Rechtsprechung die kalkulatorische Verzinsung senken. Allein dadurch müssen die Abwassergebührenzahler 2,7 Millionen Euro weniger aufbringen. Die in der Krefelder Höhe durchaus umstrittenen kalkulatorischen Kosten betragen insgesamt rund 23 Millionen Euro von 63 Millionen Euro Gesamtkosten. 40,9 Millionen Euro entfallen auf die Beseitigung des Schmutzwassers. Dickster Posten sind die Ausgaben für die Kläranlage mit 22,5 Millionen Euro. Der Gebührensatz sinkt von 3,39 auf 3,24 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.