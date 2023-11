Zukunftsorientierte Bauweisen Gebäude-Experten aus NRW treffen sich in Krefeld

Eine zentrale Tagung der kommunalen Gebäudewirtschaft in Nordrhein-Westfalen hat jetzt in Krefeld stattgefunden. Der Arbeitskreis des Städtetags und des Verbands Kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaften (VKIG) traf auf Einladung des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) zwei Tage lang am Niederrhein zusammen.