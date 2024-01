Arbeitskampf der Lokführer GDL-Streik: Keine Züge zwischen Krefeld und Kleve

Auf rund 15 Linien sollen immerhin einige Züge rollen - meist peilt die Bahn dort einen 60-Minuten-Takt an. In der Fahrplanauskunft auf bahn.de und im DB Navigator sei der Notfahrplan für den nordrhein-westfälischen Nahverkehr bereits eingearbeitet, so eine Sprecherin der Bahn in Düsseldorf. Andere Bahnunternehmen wie National Express und Eurobahn kündigten an, dass ihre Züge planmäßig fahren sollen. Es müsse von Mittwoch bis Freitag aber mit sehr vollen Zügen gerechnet werden, teilte National Express mit. Reisende sollten sich vor der Fahrt über die Lage informieren, etwa über die unternehmensübergreifende Internetseite zuginfo.nrw.