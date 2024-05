Gastronomie in Krefeld Gute bürgerliche Küche – was sie heute ist und wo es sie in Krefeld gibt

Die Frage, was eine gute bürgerliche Küche ist, führt direkt in die Küche meiner Mutter. Diese Küche war einfach bei den Zutaten, die heute gängigen 30 Fläschchen mit asiatischen und sonstigen Soßen fehlten komplett, ebenso wie Zutaten aus aller Welt. Heute würde man sagen: Die Produkte waren frisch, regional, die Küche lebte davon, jedes Ding zur Geltung zu bringen: Gemüse war auf den Punkt gegart und wurde mit etwas Butter serviert, das Fleisch war zart, und die Bratensoßen, ja die Bratensoßen, die waren ein Wunder. Röstaromen, Zwiebeln, Brühe, Salz, Pfeffer, so lange eingekocht, bis die Soßen dunkel, sämig und von abgründiger Würze waren, pures Glück auf der Zunge. Abstrahiert: Gute bürgerliche Küche war eine bestimmte Art zu kochen: einfach in den Zutaten, materiell nicht raffiniert, im Profil klar auf die Produkte setzend.