Gefährliches Gas für Krefeld So sicher ist die CO-Pipeline nach Uerdingen

Krefeld · In Uerdingen wird Kohlenmonoxid in der Produktion für Kunststoffe benötigt. Die Versorgungsleitung für CO ist fertig, darf aber nicht genutzt werden. Wann sie womöglich in Betrieb geht, darüber entscheiden die Gerichte. Was der Betreiber zur Sicherheit der Leitung sagt.

27.02.2023, 05:15 Uhr

Foto: Schnettler

Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses, giftiges Gas. In geringer Dosierung verursacht es nach dem Einatmen zunächst Schwindelgefühle, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen. Es kann aber auch zur Bewusstlosigkeit und in weiterer Folge zum Tod führen. Die Menschen ersticken, weil CO die Sauerstoffbindung im Blut verhindert.