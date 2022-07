Steigende Energiepreise : Gasversorgung – Für die SWK Krefeld ist Willich kein Vorbild

Die Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1: Dort kommt zurzeit immer weniger Gas aus Russland an. Foto: dpa/Jens Büttner

Krefeld Die Willicher Stadtwerke bieten ihren Kunden bei auslaufenden Verträgen keine Folge-Verträge mehr an; die Kunden fallen so in die Grundversorgung. Die Krefelder SWK wollen einen anderen Weg gehen.