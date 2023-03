Demnächst auf der Rennbahn Krefeld Gartenwelt lockt mit Rekord-Angebot auf die Rennbahn

Am Freitag, 24. März, öffnet die 19. Krefelder Gartenwelt an der Rennbahn die Tore - mit vielen altbewährten Ausstellern und einigen Neuheiten. Obschon die vergangenen Ausga­ben hinsichtlich der Aussteller jeweils ausverkauft waren, werden dieses Jahr insgesamt 170 An­bieter auf dem Gelände prä­sent sein. Das ist ein neuer Re­kord. „Warum wir mehr Aussteller als je zuvor haben ist einfach zu erklären: Wir haben jetzt den Oet­ker-Saal mit da­bei. Und dieser bie­tet sozusagen eine Ausstellung in der Ausstel­lung. Wir haben dort eine kleine Desi­gnausstellung in die Gartenwelt in­tegriert. Acht An­bieter werden hier unterschiedliche kleine Designer­dinge aus eigener Herstellung an­bieten. Das geht von Artibelle aus Mönchengladbach mit handgefertigten Kissen, Decken, Up­cycling-Taschen aus Vintagestoff oder handgefertig­ten Gläsern aus Altglas, über „qnOOtsch“ – Seife für Kinder und Holzhasen zum Bas­teln – aus Düssel­dorf bis „For lovely Dogs“. Das ist ein Design-Startup aus Duisburg, das sowohl für Hunde als auch für Herrchen und Frauchen kleine Ge­schenke anbietet. Designerleinen mit passenden Handy­taschen, Accessoires, Halsbänder und so weiter“, erzählt Veranstalterin Isabel Bür­gers.