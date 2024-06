Tag der offenen Gartenpforte Willkommen im Gartenparadies

Links wächst keck der Fingerhut, und rechts zeigt sich die erste lauschige Laube mit einem alten Eichentisch, in den holländische Kacheln eingelassen sind. Das wirkt heimelig. Neben der Laube ist der Stamm einer Schwarzkiefer, die gekappt werden musste. Der Weg führt durch einen blühenden Rosenbogen. Links schaut man auf einen neu gepflanzten Roten Seidenbaum – er heißt wirklich so und passt perfekt in einen Garten in der Seidenstadt. „Er hat wuschelige Blüten“, sagt Köppen fröhlich.