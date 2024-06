Galerie Heidefeld in Krefeld Die größte Zangs-Ausstellung der Welt

Krefeld · In mehreren Städten in Europa wird der Krefelder Herbert Zangs in diesem Jahr geehrt - nirgends so groß wie in der Galerie Heidefeld: 100 Werke zum 100. Geburtstag. Warum Kunstinteressierte das nicht verpassen dürfen.

21.06.2024 , 05:15 Uhr

Herbert Zangs‘ Verknüpfungen mit Tuch sind heute wieder gefragt. „Trotz der Flaute auf dem Kunstmarkt verkaufen sich seine Werke gut“, sagt Galerist Heidefeld. Foto: Petra Diederichs

Von Petra Diederichs