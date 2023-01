Wirtschaft in Krefeld Galaxus verdoppelt Logistikpersonal in Krefeld

Der Online-Versandhändler Galaxus hat sein Logistik-Personal in Krefeld in einem Jahr verdoppelt. In den zurückliegenden zwölf Monaten sind 45 neue Kräfte hinzugekommen. Galaxus versorgt von Krefeld aus die Märkte in Deutschland und Österreich und kündigte darüber hinaus an, in absehbarer Zeit weitere Länder aus der Seidenstadt versorgen zu wollen. Dazu hat die deutsche Tochter eines Schweizer Mutterkonzerns zusätzlich zu dem Standort in Fichtenhain einen weiteren, neuen im Gewerbegebiet Den ham in Hüls bezogen.