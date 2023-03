Umfrage zu Hygieneverhalten der Deutschen So viel „Goblin“ steckt in den Krefeldern

Dein persönlicher Radius reicht von der Couch bis zur Küche; du ärgerst dich, dass so viele Chips-Krümel zwischen den Polstern hängen, und schreibst parallel einen aufgebrachten Kommentar ins Internet, während du eine Serie streamst; außerdem trägst du das gleiche T-Shirt ohne Pause seit drei Tagen und die Dusche hast du seit Längerem auch nicht mehr benutzt. Dann bist du wohl in den Untiefen des Goblin Mode angekommen. So beschreibt K-Digital Medien aus Österreich einen neuen Lifestyle, der maßgeblich durch die Restriktionen in der Zeit der Corona-Pandemie geprägt wurde und sich trotz der Lockerungen fortsetzt. Dazu zählen zum Beispiel Szenarien, in denen der Arbeitnehmer im Homeoffice im Schlafanzug vor dem Rechner sitzt, um seinen Beitrag im Erwerbsleben zu leisten.