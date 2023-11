Markteintritt vor fünf Jahren Galaxus legt von Krefeld aus Blitzstart hin

Als der Online-Versandhändler Galaxus vor fünf Jahren seine Zelte in einer untervermieteten Halle in Fichtenhain aufschlug, war das Unternehmen eher Kunden aus der Schweiz bekannt. Das hat sich seit dem Start in Deutschland 2018 geändert. Mittlerweile ist Krefeld auch Drehscheibe für Länder wie Österreich, Frankreich und Italien.