Online-Versandhändler expandiert Galaxus Krefeld beliefert jetzt auch Kunden in Frankreich

Der Online-Versandhändler Galaxus macht seine Ankündigung schneller wahr als erwartet: Er bedient vom Standort Krefeld aus zusätzlich zu den Märkten in Deutschland und Österreich ab sofort auch den in Frankreich. Das kündigte ein Galaxus-Sprecher am Mittwoch an. Erst im vergangenen August hatte der Konzern mit Wurzeln in der Schweiz angekündigt, den Standort Krefeld zum Drehkreuz für Europa ausbauen zu wollen. Dazu bezog er unter anderem einen Neubau im Gewerbegebiet Den Ham in Hüls. Die neue Halle verfügt über eine Gesamtfläche von rund 14.500 Quadratmetern mit neuen Büro- und Sozialflächen. Das neue Lager wurde der Standort für Mini- und Midiprodukte (Spielzeug, Smartphones und ähnliches), das bestehende Lager an der Autobahn 44 in Fichtenhain mit 5500 Quadratmetern Grundfläche ein Maxilager (Kühlschränke, Sofas und so weiter).