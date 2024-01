57 Prozent Steigerung in 2023 Galaxus in Krefeld – Jahresumsatz geht durch die Decke

Wachstumsraten jenseits der 50-Prozent-Marke sind in der Wirtschaft nicht an der Tagesordnung. Der Onlineversandhändler Galaxus mit Standort in Krefeld meldete am gestrigen Donnerstag einen Anstieg des Plattformumsatzes für das abgelaufene Jahr auf 286 Millionen Euro (Vorjahr: 182 Mio). Das entspricht einem Plus von 57 Prozent. Der Plattformumsatz der Schweizer Mutter Digitec Galaxus wuchs um 13,1 Prozent auf 2,744 Milliarden Franken.