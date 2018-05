Krefeld: Galaball mit Stars aus "Let's dance"

Krefeld Am 26. Mai richtet der TC Seidenstadt eine Veranstaltung aus, bei der das Publikum zwischen den Profitänzen auch mittanzen kann.

Martin Pastor hat als Vorsitzender des TC Seidenstadt Krefeld derzeit alle Hände voll zu tun. Immerhin richtet sein Verein nach 2011 am 26. Mai wieder einen großen Galaball in Krefeld aus, bei dem es um die Deutschen Meisterschaften im Show Dance geht. Dazu bedarf es noch letzter Abstimmung mit dem Seidenweberhaus, das an diesem Tag als Austragungsstätte dient. "Vor sieben Jahren waren wir noch in der Glockenspitzhalle. Im Seidenweberhaus wollen wir dem Publikum ein Event mit Livemusik in einer ganz besonderen Atmosphäre anbieten", sagt Pastor.