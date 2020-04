Corona-Krise in Krefeld : Für Mundschutz gibt es Reservierungslisten

Eine Mund-Nasen-Maske aus geblümtem Stoff. Foto: Sandra Wenk/SW

Krefeld Die Nachfrage nach Mund-Nasen-Schutzmasken ist enorm: Vom Einmal-Zellstoff für 1,50 Euro bis zum Designer-Modell. Die Apotheken beklagen, dass Zölle und Zwischenhändler die Preise hochtreiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Ohne geht es bald nicht mehr. Jetzt stehen auch Mundschutz-Verächter Schlange, um sich zu sichern, was ab Montag im öffentlichen Leben Pflicht ist: Mund-Nasen-Masken. In den Apotheken ist die Nachfrage schon seit den ersten Märzwochen hoch. „Aber wir haben lange gar keine gehabt, weil sie nicht lieferbar waren“, sagt Gaby Claßen, Inhaberin der Adler-Apotheke an der Hochstraße. „Seit die Maskenpflicht bekannt wurde, ist die Nachfrage enorm.“ Vor allem die sogenannten FFP3-Masken mit dem integrierten Filter sind gefragt. Dafür haben einige Apotheken sogar Reservierungslisten. Manche geben sogar nur limitierte Kontigente pro Kunde ab. „Die Masken sind schnell weg, es gibt sogar Tage, an denen wir gar nichts anbieten können“, sagt Sabine Noell, Inhaberin der Bismarck-Apotheke. „Aber jeder bis jeder zweite Kunde fragt danach.“

Dabei gebe es zwei unterschiedliche Käufergruppen: diejenigen, die sie nur kaufen, weil sie zum Tragen verpflichtet sind, und diejenigen, die auf den „95- bis 98-prozentigen Schutz“ Wert legen, hat Gaby Claßen festgestellt. In den Apotheken gibt es verschiedene Typen: Die meist bläulichen Zellulosemasken mit Gummi, die man aus dem OP kennt, kosten im Schnitt zwischen 1,50 und zwei Euro. Die FFP3-Masken liegen zwischen 8,50 und 15 Euro. Beide Typen sind Einmal-Produkte. Die Hersteller gäben keine Sicherheitsgarantien, wenn die Masken getrocknet und wiederverwendet würden. Die Preise variieren von Tag zu Tag. „Das liegt am Einkauf“, sagt Sabine Noell. Zwischenhändler und Zollkosten schlagen sich nieder. Mehrere Apotheker beklagen, dass sie mit unseriösen Angeboten überhäuft würden. „Wir haben mit einem Krefelder Textilveredelungsunternehmen eine Kooperation, die Masken aus Jersey fertigt, die waschbar sind“, berichtet Noell. 5,95 Euro kosten sie.

Vielerorts gefragt sind FFP2- und FFP3-Masken. Foto: Carola Puvogel

Apotheken sind nicht die einzige Branche, bei denen in diesen Tagen das kleine Stück Stoff gefragt ist wie nie zuvor. Auch Sandra Wenk, stellvertretende Obermeisterin der Schneiderinnung, und ihre Kolleginnen sitzen von morgens bis weit in den Abend an den Nähmaschinen, um Auftragslisten abzuarbeiten. „Die Masken sind zu einem Wohl-oder-Übel-Accessoire geworden. Aber ich bin modisch und lege Wert darauf, dass sie auch Pfiff haben und nicht kränklich aussehen lassen.“ Fröhliche Blumen, klassisches Schwarz-Weiß für die Damen, neutrales Grau oder Fußballclub-Farben für Herren sei gefragt. „Die Masken sind wendbar, sie sehen von innen anders aus. Für Herren gibt es zum Beispiel ein Pepita-Muster.“ Auch die Sylt-Umrisse hat sie mit der Erinnerung an schöne Tage eingesetzt. „Nach Berlin habe ich Masken mit Tattoo-Druck und aus Moschino-Stoffen verkauft.“ 15 Euro nimmt sie pro Maske „und gerne eine Spende für die Kindertafel“.

Auch Innungsobermeisterin Angelika van Neerven näht individuelle Masken und gibt von den 15 Euro zehn Prozent an die Tafel. Viele Vereine und Kreative legen in diesen Wochen Sonderschichten an den Nähmaschinen ein und unterstützen damit auch karitative Zwecke.