Corona-Pandemie : Für die Stadt Krefeld gilt ab Samstag die Inzidenzstufe 1

Ab dem morgigen Samstag ist Krefeld vom Land Nordrhein-Westfalen wieder in die Inzidenzstufe 1 eingeordnet. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Gemäß der Coronaschutzverordnung erfolgt ein Übergang von der Inzidenzstufe 0 in die Inzidenzstufe 1, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 10 an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde. In Krefeld liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aktuell bei 18 (Vortag 17,6). In Stufe 1 gelten etwa Einschränkungen in Bezug auf Kontakte. Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung für Angehörige aus maximal fünf Haushalten erlaubt. Außerdem sind Treffen im öffentlichen Raum für 100 Personen mit negativem Testnachweis aus beliebigen Haushalten erlaubt. Wer vollständig geimpft und immunisiert ist und dies nachweisen kann, muss allerdings keinen Test machen. Auch für viele weitere Regelungen ab Inzidenzstufe 1 sind geimpfte und vollständig immunisierte Personen von der Testpflicht befreit. Alle Regeln im Zusammenhang mit der CoronaPandemie hat das Land NRW auf seiner Seite https://www.land.nrw/corona notiert.