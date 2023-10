In Krefeld-Uerdingen Fünf Brände: Polizei nimmt Feuerteufel fest

Wie die Behörden mitteilten, informierten am späten Mittwoch gegen 22.20 Uhr mehrere Zeugen die Leitstelle der Polizei über brennenden Sperrmüll an der Schenkendorfstraße. Unter anderem wurde eine Hausfassade beschädigt, den Brand konnten Bewohner löschen. Kurze Zeit später, um 22.24 Uhr, wurden die Beamten auf ein Feuer auf der Wüstrathstraße hingewiesen. Die Flammen waren bereits auf eine Hecke im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses übergegangen. Einsatzkräfte konnten den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers unter Kontrolle bringen. Um 22.45 Uhr stellten die Beamten im Rahmen der Fahndung einen brennenden Müllcontainer auf dem Bürgersteig eines Mehrfamilienhauses auf der Nikolaus-Groß-Straße fest. An der Parkstraße brannte gegen 23.05 Uhr eine Matratze, die auf dem Gehweg lag. An der Einmündung Am Röttgen/Kurfürstenstraße war ein brennender Mülleimer festgestellt worden, der bereits von Zeugen gelöscht worden war. Dann griffen die Fahnder zu: Im Rahmen der Ermittlungen nahmen die Beamten einen 33-jährigen Mann fest, er sitzt wegen schwerer Brandstiftung in Untersuchungshaft. Zu Höhe der entstandenen Sachschäden konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Experten von Polizei und Feuerwehr dauern an.