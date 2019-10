Krefeld : Füchse töten immer mehr Zootiere

Diese Foto zeigt einen Fuchs im Stadtgebiet; es entstand unlängst in Büderich. Die Tiere sind extrem scheu und schlau und können meist nur mit Nachtsichtgeräten aufgenommen werden. Der Krefelder Zoo musste auch zunächst Wildkameras zu Hilfe nehmen, um nachzuweisen, dass Füchse aufs einem Gelände leben und jagen. Mittlerweile zeigen sie sich auch tagsüber. Foto: Baum

Krefeld Parma-Kängurus, Pfauen, Wasservögel, wahrscheinlich Toni Erdmann: Füchse jagen im Zoo; rund um die Grotenburg ist eine starke Population entstanden. Der Zoo macht seine Gehege fuchssicher und stellt Fallen auf.

Der Krefelder Zoo hat beschlossen, seine Gehege fuchssicher auszubauen. Hintergrund: Im Zoo und rund um die Grotenburg lebt nach Erkenntnissen des Zoos und der Stadt mittlerweile „eine große Anzahl von Füchsen“. Die Raubtiere reißen immer häufiger Tiere aus dem Zoo: So sind einige Parma-Kängurus, Pfauen und verschiedene Wasservögel getötet worden. Auch beim Drama um das spurlose Verschwinden von Toni Erdmann im Sommer 2018, das bundesweit für Schlagzeilen sorgte, deutet vieles darauf hin, dass sich der Fuchs das Erdmännchen geholt hat. „Die Füchse sind selbstständig eingewandert und haben sich Bauten gegraben“, resümiert Petra Schwinn, die Sprecherin des Zoos.

Auch ein Erdmännchen ist vermutlich vom Fuchs geholt worden. Das Schicksal von Toni Erdmann machte bundesweit Schlagzeilen. Foto: Zoo Krefeld

Krefeld hat damit Anteil an einer Entwicklung in ganz NRW. Seit geraumer Zeit steigen die Fuchspopulationen im Land so stark an, dass auch Naturschützer Alarm schlagen. Der Naturschutzbund Deutschland meldete unlängst einen historischen Höchststand seit Beginn der Aufzeichnung Anfang der 90er Jahre. Die Folge: Der Rotfuchs bedroht den Bestand anderer Tierarten. Der deutsche Jagdverband bezeichnete die Fuchsjagd aus Artenschutzgründen deshalb als „alternativlos“. Dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) zufolge bestehe durch den Fuchs ein „hoher Räuberdruck“. Das stelle insbesondere für am Boden brütende Vogelarten, wie den Kiebitz oder das Rebhuhn eine „gravierende Gefahr“ dar und bedrohe auch Tiere wie den Feldhasen akut. Ebenso stellt das Lanuv in seinem Fallwildbericht fest, dass die Füchse in Stadtgebieten in höherer Dichte vorkämen als im Wald oder auf dem Feld – die Stadt ist der beliebteste Lebensraum des Fuchses geworden.

Parma-Kängurus wurden im Krefelder Zoo gerissen. Foto: Zoo

Info Mobile Fuchsfallen Made in Krefeld Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo) Die von Landwirt und Niederwildjäger Thomas Vennekel und seinem Team entwickelte Krefelder Fuchsfalle wird nicht nur im Zoo sondern auch im Stadtgebiet eingesetzt. Die Betonrohr-Konstruktion ist einem Fuchsbau nachempfunden. Wird der Fuchs in den Kunstbau gelockt und läuft über das Trittbrett, wird der Schließmechanismus ausgelöst: Die Ausgänge sind blockiert.

Die Gründe liegen auf der Hand. Der Fuchs ist ein Nahrungsgeneralist oder auch Allesfresser und damit Überlebenskünstler: Von Insekten, Regenwürmern, Kleinsäuger, über Vögel, deren Eier, Aas, bis hin zu Abfall, Fallobst und andere Früchte steht bei ihm alles auf der Speisekarte. Im Stadtgebiet findet er deshalb Nahrung in Hülle und Fülle und wenn die Beute wie im Fall der Zootiere nicht weglaufen kann, dann kann man es sich als Jäger natürlich etwas gemütlich machen.

Die Krefelder Füchse waren bei alldem zunächst nahezu unsichtbar. Der Zoo hat Wildkameras aufgestellt und konnte so überhaupt erst die Räuber entlarven. Doch mittlerweile werden die Tiere offenbar immer selbstsicherer. Seien sie erst nur nachts aus ihren Bauten gekommen, wenn keine Menschen mehr im Zoo unterwegs waren, seien sie irgendwann auf einmal auch tagsüber, während des normalen Zoo-Betriebs, auf den Tieranlagen gesichtet worden, berichtet Schwinn.

Fuchsopfer Pfau. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Der Zoo musste handeln. Und kontaktierte Kollegen aus den Nachbarstädten Köln, Duisburg und Wuppertal. Es stellte sich heraus, dass auch diese Tiergärten seit Jahren mit Füchsen zu kämpfen haben. Die Räuber werden dort regelmäßig bejagt, die Gehege wurden zusätzlich fuchssicher gemacht.

Der Krefelder Zoo hat zum Schutz der Flamingos beispielsweise einen Elektrozaun rund um das Gehege errichtet, zudem mehrere Lebendfallen für Füchse aufgestellt. Bei diesen Fallen werden die Tiere mit einer Art künstlichem Fuchsbau aus einem Betonrohr angelockt, gefangen und anschließend getötet.

Ein Aussetzen der Füchse in freier Wildbahn anstelle einer Bejagung der Tiere sei nicht ohne weiteres möglich, betont Schwinn. Hintergrund: In NRW ist das Aussetzen von Tieren genehmigungspflichtig; in dem betreffenden Gebiet darf das ausgesetzte Tier über mehrere Monate hinweg nicht bejagt werden. So müsste die Fuchsjagd meist gänzlich gestoppt werden, um einen versehentlichen Abschuss zu verhindern. Eine Genehmigung zum Aussetzen zu erhalten, ist angesichts der vorherrschenden Überpopulation der Tiere in NRW demnach unwahrscheinlich.