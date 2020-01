Kostenpflichtiger Inhalt: Bestattungen überdurchschnittlich teuer : Gebührenrelevant – Friedhöfe als Grünoasen

Der Friedhof in Elfrath besticht durch seine weitläufigen Grünanlagen. Er gehört zu den größeren Anlagen im Krefelder Stadtgebiet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Friedhofsgebühren in Krefeld lagen im vergangenen Jahr über dem Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen. Für 2020 hat die Politik noch einmal an der Gebührenschraube gedreht. Das es auch anders geht, zeigen Nachbarstädte.