Kunsthistorische Untersuchung in Krefeld : Friedrich der Große und seine Strümpfe

Friedrich der Große in Krefeld auf der Rheinstraße vor der Dionysiuskirche. Nach dem Ende des siebenjährigen Kriegs weilte der König mit dem Herzog Ferdinand von Braunschweig am 10. und 11. Juni 1763 in Krefeld, um die Fabrik der von der Leyens und das Schlachtfeld von 1758 zu besuchen. Das Wandbild von Emil Hünten aus Düsseldorf war seit 1887 im Festsaal der Gesellschaft Verein am Ostwall zu bewundern. Es wurde 1943 bei den schweren Bombenangriffen auf Krefeld vernichtet. Foto: Emil Hünten

Krefeld In der neuesten Ausgabe des Krefelder Jahrbuchs "Die Heimat" widmet sich die Kunsthistorikerin Karin Thönnissen einer liebenswerten Anekdote der Krefelder Textilgeschichte: Friedrich der Große und seine Strümpfe.

Zweimal weilte er in Krefeld. In wirtschaftlichen Fragen wandte er sich oft an die hiesigen Fabrikantenfamilien. Vor seinem Tod 1786 ließ Friedrich II. gegen die gewaltsame Rekrutierung von Soldaten festhalten: "Crefeld und die dasigen Manufacturen sehe ich als Kleinod an, von welchem die Werber wegbleiben müssen."

"Friedrich II. muss dieser geschäftliche Aufstieg bekannt gewesen sein, es existiert ein Bericht an die Königliche Domänenkammer in Kleve, in dem auf den Erfolg des jungen Heydweillers hingewiesen wird", schreibt Thönnissen. "Die Strumpfbestellungen des Königs fallen in den Zeitraum 1766-1771, eine Zeit, in der die "Heydweiller'sche Seiden-Strumpf-Fabrique" blühte. Und so wird der Strumpf in den Besitz der Familie Heydweiller gelangt sein", so die Kunsthistorikerin.