Klimadebatte in Krefeld : Debatte um Fridays for Future eskaliert

Besucherandrang im Rathaus: Dutzende Zuschauer verfolgten die Bauausschuss-Sitzung – sie waren eigentlich wegen der Radpromenade gekommen. Doch dieser Tagesordnungspunkt wurde geschoben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Erst der Vorwurf „vordemokratischen Verhaltens“, dann eine emotionale Debatte im Bauausschuss: Fridays for Future ist in der Politik nicht so unumstritten, wie es die Bekenntnisse zum Kampf gegen den Klimawandel scheinen lassen.

Die Zeiten, in denen Kommunalpolitiker nahezu unisono um die Gunst der Fridays-for-Future-Jugend buhlen, sind vorbei: Die Bewegung sieht sich in Krefeld nach einer Phase der Sympathie, der Annäherung und politischer Erfolge (wie den Beschluss zur Ausarbeitung eines Klimaschutz-Paketes für Krefeld) zunehmend Kritik ausgesetzt. Das Engagement von FFF wird teils als anmaßend angesehen und erinnere an vordemokratische Zeiten. In einer hochemotionalen Debatte im Bauausschuss wurde deutlich: Es gibt bei einigen Kommunalpolitikern tief sitzende Skepsis gegen die Alarmstimmung zum Thema Klimawandel. Die Tonlage ist neu, die Schärfe der Kritik nimmt zu; Fridays for Future ist in der Tagespolitik angekommen.

Fridays for Future wehrt sich unterdessen. Schon im Vorfeld der Ausschusssitzung hat sich FFF-Sprecherin Björna Althoff „fassungslos“ über den Vorwurf von SPD-Ratsherr Jürgen Hengst geäußert, FFF gehe vordemokratisch vor. Hintergrund: FFF hatte den Ratsfraktionen den Vorschlag gemacht, mit einem bestimmten digitalen Verfahren zu einem raschen Konsens über erste, für den Autoverkehr zu schließende Straßen zu kommen. „Wir wollten die zuständigen Gremien nicht umgehen“, betonte Althoff auf RP-Anfrage, „sondern haben zunächst nur ein digitales, unkompliziertes, schnelles Verfahren zur Konsensfindung im Rat vorgeschlagen. Wir wollten auch keine Bürgerbeteiligung umgehen; die gab es ja schon längst und mehrfach. Inhaltlich haben wir unseren Antrag bewusst so gehalten, dass wir nur Formulierungen aus dem Klimanotfall-Papier der SPD und der Präambel für das Integrierte Mobilitätskonzept aufgegriffen haben. Die Straßenvorschläge kamen aus der Online-Bürgerbeteiligung und Anträgen der SPD in der Bezirksvertretung Mitte. Unser Vorschlag war proaktiv und konstruktiv gedacht; uns geht es darum, Klimaschutzmaßnahmen möglichst schnell umzusetzen.“

Info Der Stein des Anstoßes: Straßensperrungen Stein des Anstoßes war ein gemeinsamer Antrag von Grünen und Linken im Bauausschuss, die eine kurzfristige Sperrung von Rheinstraße, Widenhofstraße und Königstraße gefordert hatten. Zuvor hatte Fridays For Future alle Fraktionen im Rat angeschrieben und geben, sich in einem Online-Tool zu beteiligen. Dabei sollten sie bei einem knappen Dutzend Straßen angeben, ob sie sich eine Sperrung für den motorisierten Individualverkehr vorstellen könnten oder nicht. Dieses Vorgehen hatte bei CDU, SPD und FDP für viel Kritik und Widerspruch gesorgt.

Bei den beteiligten Politikern kam die Initiative der jungen Aktivisten dabei ganz anders an. Das führte am Mittwoch in der Sitzung des Bauausschusses zu einer in Teilen hochemotinalen Debatte. Die Hauptdarsteller: Grüne und Linke, die den Antrag von FFF übernommen und in den Ausschuss eingebracht hatten auf der einen, SPD und CDU, hier vor allem Manfred Läckes und Jürgen Hengst, auf der anderen. Speziell Läckes wurde in seinen Einlassungen durchaus emotional. „Ich verstehe nicht, wie so ein Antrag überhaupt in den Bauausschuss kommen kann. Ich war von vorn herein gegen den Klimanotfall, und das ist jetzt die Folge. Die fraglichen Straßen sind sicher kein Klimaproblem. Wir halten in Krefeld alle Grenzwerte ein“, polterte er.

Hengst wiederholte seine Kritik am Vorgehen der Aktivisten und forderte vor der Sperrung von Straßen zunächst Pläne und Konzepte sowie einen Ausbau der Rad- und ÖPNV-Infrastruktur. „Wir haben gerade erst beschlossen, die Rheinstraße abzupollern und so gegen Falschparker vorzugehen. Und jetzt soll sie komplett gesperrt werden? Und die Einzelhändler an der Königstraße haben gerade ein Konzept vorgestellt, wo sie auch mit eigenen Investitionen die Straße umgestalten. Ihnen können wir doch jetzt nicht den Boden dafür entziehen. Die Initiative ist lobenswert und sicher gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht immer gleich gut gemacht“, sagte er. Für FDP-Ratsherr Paul Hoffmann war der Antrag inakzeptabel: „Es handelt sich um Aktionismus, und ich sehe keine Begründung für den Antrag. Wir lehnen in rundherum ab.“

FFF zeigte sich enttäuscht über die Reaktionen. „Natürlich ist es richtig, dass wir gern andere, größere, Straßen gesperrt hätten, um den Klimaschutz voranzubringen. Die genannten drei Straßen sind für uns ja gerade ein Kompromissvorschlag, da zwei davon bereits von der SPD zur Sperrung vorgeschlagen wurden und die Auswirkung auf den Verkehr unserer Einschätzung nach gering wäre. So gesehen ist es sogar der Inbegriff demokratischen Verhaltens“, sagte Jonas Stickelbroeck aus dem Orga-Team der Klimaschützer.

Als gut schätze er die Einlassung des Ausschussvorsitzenden Jürgen Wettingfeld (CDU) ein. Dieser hatte betont, die Frustration der Aktivisten zu verstehen. „SPD, Grüne und Linke haben das Programm beschlossen und nicht wir. Die SPD wird jetzt von den Geistern überrascht, die sie gerufen hat. Das einzige, was wir davon bisher umsetzen, ist unsere Vorlagen beidseitig auf Umweltpapier zu drucken. Jetzt wollen Sie Ergebnisse sehen, und das ist verständlich. Wir wollen lieber die Big Points, wie aktuell durch die Baumpflanzungen für rund 400.000 Euro“, sagte er.

„Das ist durchaus richtig. Wir sind frustriert. Es wurde viel Papier bedruckt und Versprechungen gemacht. Geschehen ist nichts. Herr Winzen beispielsweise hat uns zugesagt, dass der Terminus ‚Straßensperrungen prüfen’ bedeute, dass kurzfristig Feldversuche gestartet würden. Stattdessen nimmt man lieber 70.000 Euro in die Hand, um Poller zu kaufen, als mal richtig zu handeln. Das ist für uns komplett widersinnig. Wäre es im Sinne der Einlassungen, man müsse ÖPNV und Radverkehr stärken, nicht wichtiger, diese Gelder in den Ausbau von Radwegen zu stecken?“, fragte Stickelbroeck.

Gerade die Abpollerung aber erregte auch die Politiker. „Wir haben uns im Sommer dafür entschieden. Die Poller wurden angeschafft, die Verwaltung wurde beauftragt, und jetzt sollen wir alles zurückziehen? Das ist nicht meine Art, Politik zu machen. Ich möchte ein verlässlicher Partner sein“, sagte Martin Reyer von der SPD.

Wie Wettingfeld zeigte auch Stefan Galke (CDU), Vorsitzender des Umweltausschusses, Verständnis für die Aktivisten. „Genau deshalb habe ich den Antrag kritisch gesehen. Fridays for Future will Aktionen. Aber die gibt es nicht. Der Klimanotfall hat Erwartungen geweckt. Die Aktivisten wollen Nägel mit Köpfen, und es wird lieber weiter beraten“, sagte er.

Zur einzig beschlossenen Aktion – also die Pflanzung von 481 Bäumen, die Wettingfeld als „Big Point“ bezeichnete – haben die Aktivisten ebenfalls eine klare Meinung. „Wir haben ausgerechnet, dass all diese Bäume zusammen pro Jahr etwa sechs Tonnen CO 2 aufnehmen. Basis dieser Berechnung sind wissenschaftliche Studien. Der Fußabdruck eines Menschen aber liegt zwischen 11 und 15 Tonnen pro Jahr. Wir gleichen also mit dem Big Point nicht einmal das CO 2 eines einzigen Menschen aus. Für uns ist das kein großer Wurf, sondern ein großer Witz“, befand Stickelbroeck.