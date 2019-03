Demonstration gegen Klimawandel: Mehr als 1000 Teilnehmer bei „Fridays for Future“ in Krefeld

Mehr als 1000 Teilnehmer bei „Fridays for Future“ in Krefeld

Krefeld Bei der ersten „Fridays for Future“-Demonstration in Krefeld sind gut 1000 Teilnehmer gekommen. Die Veranstalter hatten mit 500 bis 1000 Teilnehmern gerechnet.

(RP) An der ersten „Fridays for Future“-Demonstration in Krefeld nehmen mehr als 1000 Teilnehmer teil. Am Startpunkt am Hauptbahnhof hatte die Polizei gegen elf Uhr vormittags noch 300 bis 400 Teilnehmer geschätzt. Damit haben sich offenbar viele Schüler nach Schulschluss dem Demonstrationszug angeschlossen, der vom Bahnhof durch die Stadt zum Rathaus zieht. Die „Fridays for Future“-Bewegung fordert mehr Anstrengungen der Politik im Kampf gegen den Klimawandel.