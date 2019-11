Deutsche Einheit : Freude über die Einheit: 60 Helfer pflanzen 1000 Bäume

Buddeln für die Zukunft: Eva-Maria Kölker als Initiatorin der Krefelder Aktion, Manuel Kölker und Stadtförster Jens Poschmann (v.l.) im Ereigniswäldchen am Kullpfad in Traar. Bundesweit wurden mehr als 100.000 Bäume im Rahmen der in diesem Jahr ins Leben gerufenen Aktion gepflanzt. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Im Rahmen der bundesweiten, neu ins Leben gerufenen Aktion „Einheitsbuddeln“ sind allein in Krefeld 2000 Bäume, bundesweit mehr als 100.000 Bäume gespendet worden. Die ersten 1000 wurden nun von Freiwilligen in Krefeld gepflanzt.

(vo) Wer eine Internetsuche mit dem Wort Einheitsbuddeln startet, erlebt eine grüne Überraschung: Bei mehr als 20.000 Einträgen wird aus ganz Deutschland von Baumpflanzaktionen anlässlich der Feiern zur deutschen Einheit und des Falls der Mauer vor 30 Jahren berichtet. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Aktion in diesem Jahr ins Leben gerufen und wünscht sich eine jährliche Wiederholung: „Stell dir vor, am 3.Oktober würde jeder Mensch in Deutschland einen Baum pflanzen. 83 Millionen. Jedes Jahr. Ein neuer Wald. Für das Klima. Und für dich und deine Familie. Für unsere Zukunft. Lass uns zusammen diese Tradition ins Leben rufen.“ Auch in Krefeld stieß der Aufruf auf Resonanz: Am Wochenende haben sich Freiwillige für die Pflanzung von 2000 gespendeten Bäumen im Ereigniswäldchen am Kullpfad in Traar eingefunden.