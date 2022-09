Expansion in Südosteuropa : Fressnapf will Marktführer in Rumänien werden

„Wir freuen uns, in Rumänien zu starten“: Fressnapf-Inhaber Torsten Toeller. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die in Krefeld beheimatete Fressnapf Gruppe expandiert kräftig in Südosteuropa. Die Eröffnung eines eigenen „Fressnapf“- Marktes in Bukarest gehört zu einer Serie von 14 Standorten, die bis Jahresende in Rumänien eröffnet werden sollen - langfristig sollen es bis zu 100 Märkte werden.

Daneben wächst Fressnapf in Rumänien auch über Zukäufe. So werden zum 1. Oktober elf „Super Zoo“-Standorte und deren Mitarbeitende übernommen. Sechs Märkte werden schrittweise zu Fressnapf-Märkten umgebaut, fünf Standorte sollen in den nächsten Monaten eröffnet werden „Wir freuen uns, in Rumänien zu starten. Die Übernahme der Standorte von Super Zoo sind ein echter Gewinn für unsere angestrebte Marktführerschaft in Rumänien“, sagt Fressnapf-Inhaber Torsten Toeller. In Rumänien selbst sollen bis Jahresende etwa 100 neue Arbeitsplätze entstehen. Europaweit gibt es damit nunmehr über 1.700 Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte in elf Ländern sowie starke Beteiligungen an der Arcaplanet-Gruppe in Italien (500 Märkte) und der Unconditional-Gruppe in Kroatien (30 Märkte).

In Kroatien besteht seit Mai dieses Jahres eine starke Partnerschaft mit der Unconditional-Unternehmensgruppe. Die Fressnapf Gruppe beteiligt sich an Investitionen in die Expansion und die Etablierung eines Ökosystems in Kroatien, Slowenien, Serbien und Bulgarien. In Kroatien wurden zum 1. September ebenfalls vier Standorte von „Super Zoo“ übernommen. Darüber hinaus wird Unconditional bis Ende 2022 zehn weitere Filialen in Kroatien eröffnen und das Netzwerk auf mehr als 35 Standorte ausbauen. Über die Höhe der Investitionen wurde jeweils Stillschweigen vereinbart.

Die Fressnapf-Gruppe ist ein deutsches Einzelhandels- und Franchiseunternehmen für Heimtierbedarf. Sie ist mit mehr als 1650 Märkten in elf europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Ungarn, Polen, Luxemburg, Irland, Dänemark, Belgien) die größte Fachhandelskette für Tiernahrung und -zubehör in Europa. Weltweit liegt die Fressnapf-Gruppe nach auf Rang drei.

(vo)