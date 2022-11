Auch in Krefeld gibt es ein Großprojekt : Fressnapf baut Logistik-Drehkreuz im Osten

So soll der Neubau des Logistikzentrums der Krefelder Fressnapf-Gruppe im brandenburgischen Neuruppin aussehen. Foto: Palattoni

Krefeld/Neuruppin Fressnapf-Inhaber Torsten Toeller investiert in zwei Großprojekte in Krefeld und in Neuruppin. In Brandenburg errichtet der Entwickler Panattoni ein Riesenlager für den Osten und Norden Deutschlands sowie für Polen und Skandinavien. In Krefeld verbessert er sein Kleinteillager.