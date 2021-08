Jana Ina und Giovanni Zarrella : Fressnapf-Initiative verteilt 320.000 Euro für Tierschutz

Jana Ina und Giovanni Zarella übergeben eine Spende an den Gnadenhof Anna. Foto: Fressnapf

Krefeld Der Tierschutz in Deutschland hat derzeit mit einer beispiellosen Lage zu kämpfen. Durch die Corona-Pandemie sind viele Tierheime und Tierschutzvereine in ihrer Existenz bedroht. Dann kam noch die Hochwasser-Katastrophe hinzu.

Das beliebte prominente Paar Jana Ina und Giovanni Zarrella ist Botschafter der Fressnapf-Initiative „Tierisch engagiert“. Darüber hinaus legten die beiden Wert darauf, sich finanziell und personell selbst zu engagieren. So spendeten die Prominenten 6900 Euro und übergaben einen Scheck über 23.100 Euro an den Gnadenhof Anna. Insgesamt schütte die Intitiative 320.000 Euro für den Tierschutz aus, teilte Fressnapf am Mittwoch mit.