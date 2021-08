Wirtschaft in Krefeld : Fressnapf peilt drei Milliarden Euro Umsatz an

Fressnapf-Geschäftsführer Hans-Jörg Gidlewitz, Unternehmensinhaber Torsten Toeller und Geschäftsführer Johannes Steegmann (von links) blicken auf ein Halbjahr mit einem Rekordumsatz zurück. Foto: Fressnapf Holding/Yvonne Ploenes

Krefeld Die Fressnapf-Gruppe peilt die magische Umsatzgrenze von drei Milliarden Euro an. Nach dem ersten Halbjahr ist Firmeneigner Torsten Toeller mit 1,5 Milliarden Euro Umsatz exakt auf Kurs und meldet Rekorde auf allen Ebenen.

Würde Torsten Toeller mit seinen immer neuen Rekorden im olympischen Sport antreten, er wäre schnell dem Verdacht ausgesetzt, er wäre gedopt. Nun ist sein Metier die Wirtschaft und speziell der Handel. Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Tierbedarf und blickt auf das erfolgreichste Halbjahr der Unternehmensgeschichte zurück. „Wir verzeichnen für die ersten sechs Monate dieses Jahres einen Gesamt-Bruttoumsatz von knapp 1,5 Milliarden Euro“, informierte ein Unternehmenssprecher. Bis Ende Juni dieses Jahres sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 273 Millionen Euro beziehungsweise 21,2 Prozent gewachsen. „Wir werden im Gesamtjahr voraussichtlich mehr als 500 Millionen Euro beim Umsatz zulegen – das ist mehr als jemals zuvor. Zugleich werden wir damit wohl erstmals die Marke von drei Milliarden Euro beim Gesamtumsatz überspringen“, prognostiziert Fressnapf-Gründer und -Inhaber Torsten Toeller.

Bis Ende Juni dieses Jahres seien konkret 1,48 Milliarden Euro Brutto-Umsatz erzielt worden – davon 857 Millionen Euro in Deutschland, zusätzliche 624 Millionen Euro in den weiteren zehn internationalen Ländern der Unternehmensgruppe. Herausragend dabei seien die Online-Umsätze: Diese hätten um knapp 64 Prozent zum Vorjahr zugelegt. Bislang seien in diesem Jahr die Online-Shops in Italien und Belgien erfolgreich in Netz gegangen. Durch den Aufsatz des neuen Websystem „Aurora“ seien seit September 2020 weiterhin bereits Österreich, Polen, Luxemburg und Frankreich erfolgreich aufgeschaltet worden, ergänzte der Fressnapf-Sprecher.

Info Die Fressnapf-Gruppe hat 15.000 Mitarbeiter Die Fressnapf-Gruppe ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. Seit Eröffnung des ersten „Freßnapf-Fachmarktes“ 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber. Sitz der Unternehmenszentrale ist Krefeld, weitere Büros gibt es in Düsseldorf, Venlo (NL) sowie den zehn Landesgesellschaften. Heute gehören rund 1700 Fressnapf- bzw. Maxi Zoo- Märkte in elf Ländern sowie fast 15.000 Beschäftigte aus über 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbstständigen Franchisepartnern betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen. Darüber hinaus ist Fressnapf Förderer verschiedener, gemeinnütziger Tierschutzprojekte.

Auf bestehender Fläche wachse die Gruppe im ersten Halbjahr um insgesamt knapp 19 Prozent, bei den Transaktionen stehe ein Plus von 13,3 Prozent zu Buche, was bislang knapp 50 Millionen einkaufende Kunden repräsentiere. Dabei sei auch der Durchschnitts-Bon um etwa sieben Prozent gestiegen. Im Schnitt kauften die Kunden von Fressnapf- und Maxi Zoo- jeweils für 25 Euro ein. Was die wirtschaftliche Entwicklung und die neuen Rekorde für den Gewinn bedeuten, darüber macht Toeller wie gewohnt keine Angaben.

Auch in der Expansion sei die Unternehmensgruppe bislang voll im Plan: Von den rund 136 geplanten neuen Standorten in diesem Jahr seien bislang 88 schon eröffnet worden. Darin eingerechnet seien auch die 36 Standorte in Dänemark, welche durch die Übernahme des Wettbewerbers PetWorld in das Netzwerk der Fressnapf-Gruppe übergegangen seien, so Fressnapf.

Die gewachsene Zahl an tierführenden Haushalten in Deutschland und Europa sei ein bedeutender Treiber der positiven Umsatzentwicklung der Branche allgemein und bei Fressnapf im Besonderen. „Wir spüren weiterhin einen gewissen Rückenwind, der sich seit Beginn der Lockdown-Phasen angedeutet hat. Die Menschen haben sich Tiere zugelegt, verbringen mehr Zeit mit diesen und pflegen eine engere und innigere Beziehung“, so Fressnapf-Inhaber Torsten Toeller. „Nun gilt es zunehmend auch, unsere Kunden in ihren neuen Alltag zu Pandemie-Zeiten und darüber hinaus zu begleiten. Dazu starteten wir eine breit angelegte Informations-Kampagne unter dem Hashtag #meintierbleibtbeimir auf allen Kanälen. Im Fokus stehen die vielfältigen Fragestellungen wie zum Beispiel die Einbindung von Hund und Katze in einen veränderten Arbeitsalltag. Wir wollen dabei als Umsorger mit Produkten, Services, Dienstleistungen und Beratung für unsere Kunden und deren Tiere da sein und so unser Ökosystem weiterentwickeln“, gibt Toeller einen abschließenden Ausblick auf das laufende Jahr. Mit Ökosystem meint Fressnapf seine Welt für Tiere und Tierhalten, in der neben dem Verkauf der Waren auch Adoptionsstuben, Tierärzte und vieles mehr eine Rolle spielt.