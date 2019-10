Krefeld : Fischelner Wintermarkt: Kölner Straße wird zur Rodelbahn

Eis-Engel auf Stelzen sollen einer der Hingucker bei Freezing Fischeln werden. Foto: werbering-fischeln.de. Foto: Werbering Fischeln

Krefeld Den Weihnachtsmarkt in Fischeln wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen wird am ersten Advent „Freezing Fischeln“ veranstaltet. Dort soll sich alles um Schnee und Eis drehen.

Den klassischen Weihnachtsmarkt mit seinen Holz-Büdchen auf dem Fischelner Marienplatz wird es nach 33 Jahren nicht mehr geben. Stattdessen veranstaltet der Werbering Fischeln am ersten Adventssontag eine Art moderne Variante des Weihnachtsmarktes auf der Kölner Straße, man könnte auch sagen: einen Wintermarkt – für Fischeln etwas gänzlich Neues. Denn bei „Freezing Fischeln“ soll sich alles um das Thema Schnee und Eis drehen, weniger um das Thema Weihnachten.

So wird sich Fischeln am 1. Dezember von 13 bis 18 Uhr in neuem Kleid präsentieren, fernab vom „üblichen Weihnachtskitsch“, wie Ivona Matic, die Vorsitzende des Fischelner Werberings ausführt: blau geschmückte und beleuchtete Schaufenster, Eis-Engel auf Stelzen, ein lebendiger Schneemann, der Eiskonfekt verteilt. Die Veranstalter haben sich zudem einige abwechslungsreiche Attraktionen überlegt, die für Jung und Alt kostenfrei zu nutzen sein werden: Da wären eine 27 Meter lange Tubingbahn, also eine Rodelbahn aus Eis mit einem Gummireifen als Gefährt. Eisklettern mit Pickeln an einer acht Meter hohen Kletterwand, Eisstockschießen sowie ein Schneemann-Wettbewerb gehören ebenfalls dazu. Dazu wird eigens eine Containerladung Schnee auf die Kölner Straße geschafft. Zusätzlich wird es die typischen Gastronomiestände geben, die von Reibekuchen über Flammkuchen, Bratwürstchen, Waffeln und Pommes die herkömmliche Palette an Speisen anbieten. Und auch die Einzelhändler werden sich verschiedene Aktionen überlegen, verspricht Matic. Ausklingen soll der Tag dann mit „Après Freezing“ am Zunftbaum auf dem Dorfplatz, bei Glühwein und Musik, wie zuletzt bei den „Après Open“.

Info Ivona Matic, Vorsitzende des Werberings Foto: Markenting club Fischeln/Marketingclub Fischeln Die 32-jährige Ivona Matic, Inhaberin des Sylter Eiscafés an der Kölner Straße, wurde im vergangenen Jahr zur Vorsitzenden des Werberings Fischeln gewählt. Die Mutter einer Tochter ist Nachfolgerin von Robert Reichling. Nach dem Abi am Fabritianum studierte Matic BWL in Mönchengladbach und startete ihre Karriere beim Krefelder Unternehmer und Flohmarkt-Veranstalter Ralph Höfges.

Dass das neue Fest nicht wie gewohnt auf dem Marienplatz stattfinden wird, sondern auf einem Abschnitt der Kölner Straße zwischen Saassenstraße und Hafelsstraße, hat seine Gründe: „Wir möchten die Geschäfte wieder mit ins Boot holen“, erklärt Matic. Die meisten Läden auf der Kölner Straße sind im Werbering organisiert und zahlen entsprechende Mitgliedsbeiträge. Von Weihnachtsmarkt und dem zeitgleichen verkaufsoffenem Sonntag haben sie bisher aber kaum profitiert, verweilten die meisten Besucher doch lieber auf dem Marienplatz statt noch in die Läden auf der Kölner Straße zu gehen. Außerdem sei der Weihnachtsmarkt bisher immer ein Verlustgeschäft gewesen, sagt Matic: „Wir haben teilweise ein von Minus von 5000 bis 10.000 Euro gemacht. Seit 1985 war der Markt nicht einmal rentabel - das muss man sich mal vor Augen führen.“ So sei auch eine Verlegung des Weihnachtsmarktes auf die Kölner Straße diskutiert worden, der Auf- und Abbau an einem Tag wäre aber nicht zu stemmen gewesen, sagt Matic. „Wir haben uns deswegen gegen einen halbherzigen Weihnachtsmarkt entschieden und lieber etwas ganz Neues gemacht.“