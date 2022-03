„Mord ohne Leiche“ : Frauenleiche aus Krefelder Keller ist die vermisste Gelsenkirchenerin Anna S.

Die Leiche von Anna S. wird aus einem Haus in Krefeld transportiert. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld In einem Keller in Krefeld ist eine eingemauerte Frauenleiche entdeckt worden. Nun steht fest: Es ist die seit 2019 vermisste Anna S. aus Gelsenkirchen, die der Krefelder Michael S. ermordet hat. Der Fall hat als „Mord ohne Leiche“ Schlagzeilen gemacht.

Bei der Frauenleiche, die am Montag, 14. März 2022, im Keller eines Hauses in Krefeld entdeckt worden war, handelt es sich um die seit Juni 2019 verschwundenen Gelsenkirchenerin Anna S. Bei der Durchsuchung eines Wohnhauses in Krefeld waren die Ermittler auf einen menschlichen Leichnam gestoßen.