Programm rundum den 8. März Internationaler Frauentag in Krefeld - Litfaßsäulen für starke Frauen

Sie sind Dirigentinnen oder Schornsteinfegerinnen, sie retten Leben bei der Feuerwehr und haben bahnbrechende Erfolge als Forscherinnen. Frauen haben sich bewährt in Domänen, die jahrhundertelang den Männern vorbehalten waren. Warum sollten sie nicht auch die Legende Wirklichkeit werden lassen und den Heiligen Stuhl besetzen? Eine Päpstin wird als eine von einem Dutzend Frauen in Berufen, die traditionell nicht weiblich assoziiert sind, in den kommenden Wochen auf Krefelds Litfaßsäulen prangen. „Frauen erobern Raum“ heißt das Projekt der Künstlerin Mauga Houba-Hausherr. Ihre überdimensionalen Frauenporträts werden rund um den Internationalen Frauentag am 8. März auf 50 sogenannten Kultursäulen zu sehen sein. Es ist eine von zahlreichen Aktionen in Krefeld.