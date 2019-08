Familienplanung : Krefelder Frauen bekommen wieder mehr Kinder als vor zehn Jahren

Krefeld In 84 Prozent aller Eheschließungen sind beide Partner deutscher Staatsangehörigkeit. Ferner favorisieren deutsche Männer und Frauen Ehepartner aus der Türkei.

Frauen in Krefeld bekommen wieder mehr Kinder als noch vor zehn Jahren: Rein statistisch sind es 1,63 Geburten für jede Frau im Alter zwischen 15 und 49 Jahren. 2009 waren es 1,37. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) am Montag mit. Der höchste Wert in der Seidenstadt wurde 2016 mit 1,70 Geburten pro Krefelderin gemessen beziehungsweise berechnet.

Regional betrachtet gab es 2018 im Kreis Coesfeld (1,88) den höchsten und in der Studentenstadt Münster (1,29) den geringsten Wert bei der durchschnittlichen Kinderzahl pro Frau. In 24 Kreisen und kreisfreien Städten war die Geburtenziffer niedriger als 2017, in 25 konnte eine Zunahme verzeichnet werden. Den höchsten Rückgang ermittelten die Statistiker für den Kreis Olpe (minus 0,21), den höchsten Anstieg für den Kreis Coesfeld ( plus 0,16).