48-jährige Krefelderin schwer verletzt Pkw prallt gegen Baum und überschlägt sich

Bei einem Unfall im niederrheinischen Kerken ist am Donnerstag, 29. Februar, eine Krefelderin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 48-Jährige gegen neun Uhr auf der Bundesstraße 9 in Bereich der Anschlussstelle der A 40 in Kerken, als sie aus bislang nicht bekannter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum stieß. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach im angrenzenden Feld liegen. Die Krefelderin erlitt schwere Verletzungen, Lebensgefahr konnte von den Rettungskäften vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der polizeiliche Opferschutz und ein Notfallseelsorger kümmern sich um die Angehörigen. Ein Verkehrsunfall-Team wurde zur Unfallaufnahme hinzugerufen. Die Bundesstraße 9 war im Bereich zur Anschlussstelle der A 40 (Kerken) für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.