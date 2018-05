Krefeld : Fotoworkshops der VHS im Zoo oder Landschaftspark

Krefeld Das Sommerprogramm Juni bis September liegt aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Sommer bietet die Volkshochschule Krefeld (VHS) von Juni bis September eine Vielzahl von Veranstaltungen aus allen Bereichen an. Neben Führungen zu einem Garten in der Nähe des Stadtwalds und über den Krefelder Haupt- und den Düsseldorfer Nordfriedhof geht es auf Fahrten nach Münster, an den Mittelrhein, in die Vulkaneifel, rund ums Ijsselmeer und zur Kulturhauptstadt Leeuwarden. Mal- und Zeichenkurse finden im VHS-Haus und im Botanischen Garten statt, Fotoworkshops zum Beispiel im Zoo oder im Landschaftspark Duisburg.

Die VHS bietet außerdem zahlreiche Sport- und Kochkurse sowie Seminare zu naturwissenschaftlichen Themen wie "Obstbaumschnitt" und "Faszination Honigbiene" an. Der Sprachenbereich macht mit 35 Angeboten in 14 Sprachen von Deutsch bis Japanisch auf sich aufmerksam. Beruflich fortbilden können sich Interessierte in Themen wie Trainerweiterbildung, Selbstkompetenz, Kommunikations- und Bewerbungstraining, Wohnungseigentumsrecht und Hausverwaltung.



zurück

weiter

Im IT-Bereich gibt es ein Seniorencafé, einen Bildungsurlaub Digitalfotografie sowie Seminare zu Inkscape und Synchrone Daten. Für junge Leute werden in den Sommerferien verschiedene Kurse angeboten wie Comiczeichnen, Modedesign, Schach und Berufsfindung. Das Sommerprogramm ist ab sofort als Broschüre in der VHS am Von-der-LeyenPlatz 2 und an zahlreichen öffentlichen Stellen im Stadtgebiet erhältlich.

Nähere Informationen zu allen Angeboten der VHS gibt es unter Telefon 02151 36602664 oder unter www.vhs.krefeld.de. Anmeldungen sind hier ebenfalls möglich.

(RP)