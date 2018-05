Krefeld: Fotowettbewerb "So schön ist Oppum" startet

Fotowettbewerb "So schön ist Oppum" startet

Krefeld "So schön ist Oppum!" lautet der Titel des Fotowettbewerbs, den der Bürgerverein Oppum jetzt gestartet hat. An diesem Fotowettbewerb können alle teilnehmen, die sich mit Oppum verbunden fühlen. Die Fotografen bekommen den Auftrag, schöne und interessante Motive im Stadtteil zu finden und mit der Kamera einzufangen.

Bis zum 30. September können die Teilnehmer ihre Aufnahmen und eine Erklärung zum Urheberrecht an den Bürgerverein Oppum schicken. Damit sich die "Jagd" nach tollen Fotos auch lohnt, werden die ersten drei Gewinner mit einem Preisgeld belohnt. So winken dem Sieger des Wettbewerbs 150 Euro, dem Zweiten 100 Euro und dem Dritten 50 Euro. Eine Jury wird die Fotos im Oktober 2018 bewerten und die drei besten Fotos auswählen. Im November werden dann die Preisträger und ihre Aufnahmen sowie die anderen zugesendeten Fotos bei einer Veranstaltung präsentiert. Außerdem wird der Bürgerverein Oppum eine spezielle Internet-Seite online stellen, wo alle Fotos noch einmal in Ruhe betrachtet werden können.