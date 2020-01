Fotos: Was Krefelder Wanderer erzählen

Wunder in der Pfalz: Als ich nach meiner schönsten Wanderung im VLN Krefeld gefragt wurde, ist mir spontan die Wanderwoche in der Pfalz eingefallen. Ich war noch nicht lange im Verein, als mein Mann und ich uns für diese siebentägige Wandertour anmeldeten. Meine Fitness konnte ich nicht einschätzen und sie war wohl auch eher dürftig. Das merkte ich schon am ersten Tag bei einer Halbtagswanderung, die mir sehr anstrengend vorkam. Ich befürchtete schon, dass ich mir wohl etwas viel vorgenommen hatte, gleich sieben Tage hintereinander zu wandern. Am zweiten Tag sollte die Wanderung ganztägig sein. Ich befürchtete das Schlimmste. Der Weg war wunderschön durch Wald und Feld, bergauf und bergab. Das war das Problem, bergauf wurde ich kurzatmig, bergab schmerzten die Waden. Da sprach mich eine Mitwanderin an, die ich bis dahin nicht kannte: „Wohnst Du nicht auch in Fischeln, ich glaube wir kennen uns“. Beim weiteren Gespräch stellten wir viele Gemeinsamkeiten fest und ich vergaß, dass der Weg steil bergauf ging. Die Zeit verging wie im Fluge, da wurde bereits eine Rast in einem Wald-Gasthof eingelegt. Natürlich gab es zunächst einen beachtlichen Muskelkater. Der zweite Wandertag war etwas mühsam, der dritte schon besser und die nächsten Tage – oh Wunder – leicht, wunderschön. Ich war froh mitgefahren zu sein (Ingeborg Pütz).