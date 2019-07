Fotos: Was Krefelder im Urlaub lesen

Antje Bettin (50) ist mit Ihrem Sohn zu Besuch bei Ihrer Mutter in Krefeld, für die sie in der Mediothek ein Buch ausleiht: „Meine Mutter liest gerne spannende Thriller mit psychologischem Hintergrund, vor allem in der englischen Originalsprache, weshalb ich ihr „The Girl on der Train“ mitnehme. Ich habe es schon gelesen und wollte es nicht mehr aus der Hand legen. Für meinen Sohn und mich nehme ich direkt noch einen Stadtführer für Düsseldorf mit, um auch mal abseits der Innenstadt neues zu entdecken.“