Jean Lenzen, erster Vorsitzender der 1945 gegründeten Unternehmerschaft Niederrhein: „Die Arbeiterfrage liegt uns sehr am Herzen, und wir wollen alles tun, was in unseren Kräften steht und dafür sorgen, dass wir mit den Problemen fertig werden.“ Gründungsdatum der Unternehmerschaft ist der 29. August 1945, vollzogen wurde er in der Firma Lenzen & Co. an der Siemensstraße.